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Afrin’den kaçışa terör engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 21:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun kuşattığı Afrin kent merkezinden sivillerin kaçışını engellemeye çalışan terör örgütü YPG/PKK araç konvoyunun önüne hendek kazmaya başladı.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’nin kent merkezinin kuşatmasının ardından sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önüne hendek kazmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun kuşattığı Afrin kent merkezinden sivillerin kaçışını engellemeye çalışan terör örgütü YPG/PKK araç konvoyunun önüne hendek kazmaya başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’nin kent merkezinin kuşatmasının ardından sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önüne hendek kazmaya başladı. Yaşananlar, TSK’nın İHA’ları tarafından görüntülendi.

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