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Afrin’den Ordu’ya acı haber geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 23:02 | Son Güncelleme

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart’ın acı haberi memleketi Ordu’nun Ünye ilçesindeki ailesine ulaştı.Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle mücadele eden 26 yaşındaki Taner Kart, Cinderes bölgesinde tankı park edip mevziye yerleştirdiği sırada el yapımı bombaya basarak ağır yaralandı.

Afrin’den Ordu’ya acı haber geldi

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart’ın acı haberi memleketi Ordu’nun Ünye ilçesindeki ailesine ulaştı.
Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle mücadele eden 26 yaşındaki Taner Kart, Cinderes bölgesinde tankı park edip mevziye yerleştirdiği sırada el yapımı bombaya basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart’ın ailesine acı haberi Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney verirken, şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Henüz bir yıllık evliydi
Aslen Ordu’nun Akkuş ilçesi Tuzak Mahallesi’nden olan ve Ünye’de ikamet eden Nurlu ile İlhan Kart’ın 2 çocuğundan biri olan Taner Kart’ın henüz bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Kart’ın İstanbul’da olduğu ve acı haberi alır almaz Ünye’ye hareket ettiği öğrenildi.

Afrin’den Ordu’ya acı haber geldi

Afrin’den Ordu’ya acı haber geldi

Afrin’den Ordu’ya acı haber geldi

Afrin’den Ordu’ya acı haber geldi

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