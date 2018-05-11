HABER

Afrin'den Ordu'ya dönen PÖH'ler törenle karşılandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât (PÖH) Şube Müdürlüğü'nden bölgeye gönderilen 22 polis, kente döndü.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât (PÖH) Şube Müdürlüğü'nden bölgeye gönderilen 22 polis, kente döndü. Törenle karşılanan PÖH'ler için dualar edildi, kurban kesildi. Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik TSK tarafından gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için 21 Şubat'ta Ordu'dan ayrılan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli 22 polis, kente döndü. PÖH'ler, Valilik önünde törenle karşılandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve meslektaşları ile yakınları tarafından karşılanan özel harekâtçılar için dualar eşliğinde kurban kesildi. Operasyondan başarıyla dönen PÖH'leri kutlayan Vali Seddar Yavuz, “Kardeşlerimiz böylesine kutlu bir yola çıkmış, bu kutlu yoldan da görevlerini hakkıyla yerine getirerek tekrar aramıza dönmüşlerdir. Yiğitlerimizden Allah razı olsun, onları yetiştiren annelerden, babalardan da Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terörle, terör örgütleri ile terbiye etmek isteyen küresel bir saldırı ile karşı karşıyayız. Özellikle Suriye sınırında bir terör devleti kurma teşebbüsü başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek istemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Aziz Türk Milleti ile beraber bu hain tuzağı bozmak için gerekli tedbirleri almış ve sınır ötesi operasyonları gerçekleştirmiştir. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkaracak, ellerini kıracak güç ve kudrete sahibiz. Bu millet her zaman varlığını sürdürecektir, hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?
Binlerce öğrenciye müjdeBinlerce öğrenciye müjde
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de varFETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.