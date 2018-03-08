HABER

Afrin’e 7 kilometre kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğindeki ÖSO, Afrin’in dördüncü büyük beldesi olan ve Afrin’e 10 kilometre mesafedeki Şiran beldesinden sonra Kefr Cenne’yi PKK/PYD’li teröristlerinden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğindeki ÖSO, Afrin’in dördüncü büyük beldesi olan ve Afrin’e 10 kilometre mesafedeki Şiran beldesinden sonra Kefr Cenne’yi PKK/PYD’li teröristlerinden temizledi. Afrin’e 7 kilometre kaldı.
Dün Şeran beldesi civarında bulunan Hirbet Şiran, Katme, Metinli, Serkan köylerinin kontrolünü sağlayan TSK ve ÖSO askerleri, bugün de Azez ve Halep arasındaki ulaşım yolu üzerinde bulunan ve stratejik öneme sahip Kefr Cenne’nin kontrolünü sağladı.
Kefr Cenne’ye giren ÖSO’un birinci bölük komutanlarından Abdul Munim Annasan, “Toprak örgütlerine topraklarımızda yer yok. Nerede ayrılıkçı terörist varsa oraya gidip onları temizleyeceğiz” dedi.
ÖSO bir diğer komutanı Behiç Yasin de, “Allah’ın izniyle Katma’yı teröristlerden temizledik. Kefr Cenne’de PKK/PYD teröristlerine ait bir karargahı ele geçirdik. Karargah’ta 12 kadar teröristi etkisiz hale getirdik, çok sayıda teröristi de esir aldık. Kefr Cenne içinde bulunan Dörtyol ağzında bulunuyoruz. Buradan Kefr Muz’a hareket edeceğiz. Oradan ilk hedefimiz Afrin’e girip terör örgütünün pisliklerini temizleyeceğimiz. Afrin’deki ve civar köylerdeki sivilleri PKK/PYD’in zulmünden kurtarana kadar yolumuza devam edeceğiz. Bizim düşmanımız Kürtler değil teröristlerdir. Kürtler bizim kardeşimizdir. Türkiye’nin desteğindeki ÖSO’un üçüncü bölüğü olarak sizi selamlıyoruz” diye konuştu.

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldıAlev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Damadının eşi ile kızlarını öldürdüğü anne: Çocuklarımı istiyorum

Damadının eşi ile kızlarını öldürdüğü anne: Çocuklarımı istiyorum

Muğla ve Denizli’de hırsızlık operasyonu

Muğla ve Denizli’de hırsızlık operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.