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Afrin’e askeri sevkıyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:16 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan operasyona askeri sevkıyat devam ediyor.Gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gelen ve içerisinde tank, obüs ile ZPT’ler bulunan askeri konvoy Hatay bölgesindeki sınır birliklerine intikal etti.Sevkıyat, yoğun güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirildi.

Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan operasyona askeri sevkıyat devam ediyor.
Gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gelen ve içerisinde tank, obüs ile ZPT’ler bulunan askeri konvoy Hatay bölgesindeki sınır birliklerine intikal etti.
Sevkıyat, yoğun güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirildi.

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