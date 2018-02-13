Afrin’e askeri sevkıyat sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan operasyona askeri sevkıyat devam ediyor.

Gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gelen ve içerisinde tank, obüs ile ZPT’ler bulunan askeri konvoy Hatay bölgesindeki sınır birliklerine intikal etti.

Sevkıyat, yoğun güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirildi.