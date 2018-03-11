Afrin’e büyük sevkiyat

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik devam eden operasyon kapsamında yaklaşık 40 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu Afrin kent merkezini kuşatması için Suriye’ye girdi.
Zeytin Dalı Harekatı’nın 51’inci gününde Fırat Kalkanı Bölgesinden 40 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (OSÖ) Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonları devam ederken, akşam saatlerinde Kilis’in Elbeyli ilçesinden yola çıkan Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekata ait yaklaşık 40 kirpi tipi araç Suriye’ye geçiş yaptı.
Suriye’ye giren JÖH ve PÖH personelinin Afrin kent kuşatması ve çevresinde görev alacağı öğrenildi.
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