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Afrin’e dönen sivil halk: “Allah Türkiye’den razı olsun”

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı’nın merkezindeki Afrin bölgesinde sivil vatandaşlar evlerine yavaş yavaş dönmeye başladı.

Afrin’e dönen sivil halk: “Allah Türkiye’den razı olsun”

Zeytin Dalı Harekatı’nın merkezindeki Afrin bölgesinde sivil vatandaşlar evlerine yavaş yavaş dönmeye başladı. Meryemin köyüne kaçmak zorunda kalan bir ailenin fertleri, çoluk çocuk Afrin’e döndü. Aile Türkiye’ye teşekkür ederek, "Türk askeri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun" dedi.
Afrin ilçe merkezinin dün kısa sürede özgürleştirilmesinin ardından durum sakin. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede arama tarama ve patlayıcı temizleme işlemlerini sürdürüyor. Türk askeri, Afrin şehir merkezinde dosta güven düşmana korku saçtı.
Öte yandan ilçe merkezindeki PKK ve Abdullah Öcalan’a ait bütün materyaller indirildi. Kawa heykelleri ise balyozlarla kırıldı. Bazı esnaflar ise dükkanlarını açmaya başladı. İş yerlerinin girişlerine patlayıcı tuzaklanmasından korkan çok sayıda esnafın ise iş yerini açamadığı gözlendi.
Öte yandan, Türk Bayrağı ise merkezdeki Afrin yönetim binasında dalgalanıyor. Çevresinde ise Türk askerleri nöbet tutuyor. PKK’nın karargahı konumundaki binaların tamamının ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmesi dikkat çekti.

Afrin’e dönen sivil halk: “Allah Türkiye’den razı olsun”

Afrin’e dönen sivil halk: “Allah Türkiye’den razı olsun”

Afrin’e dönen sivil halk: “Allah Türkiye’den razı olsun”

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