Afrin'e dönüşe el yapımı patlayıcı engeli

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı ile pazar günü teröristlerden temizlenen Afrin'e dönmek isteyen sivillere güvenlik gerekçesiyle bugün izin verilmedi. Afrin girişinde önlem alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, teröristlerin kaçarken bıraktıkları el yapımı patlayıcıların bulunarak imha edilmesinin sağlıklı yürütülmesi için sivillere izin vermedi. Bunun üzerine binlerce Afrinli geçici olarak kaldıkları yerlere dönerken, ilçede yağmalanan malzemelere el konulup, hırsızlık yapanlar tutuklandı.

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Suriye'nin Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi için Zeytin Dalı Harekâtı başlatıldı. Harekât kapsamında belde, köy ve stratejik noktaları temizlenen Afrin'in ilçe merkezi de geçen Pazar günü TSK ve ÖSO güçleri tarafından kurtarıldı. Afrin'in teröristlerden kurtarılmasının ardından ÖSO güçleri kutlama yaparken, haberi alan binlerce kişi de ilçeye akın etti. Ancak, Afrin’e gelen bazı art niyetli kişiler fırsattan yararlanarak kapalı olan sivillere ait ev ve iş yerlerindeki malzemeler ile araçları çaldı. Dün de yine çok sayıda art niyetli kişi aynı amaçla ilçeye geldi ama ÖSO güçleri ile TSK birlikleri bu kişilere izin vermedi. Yaşananlar üzerine kentin çıkış noktasında önlem alan ÖSO güçleri, sivillere ait ev ve iş yerlerine girip yağma olayına karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alıp tutukladı, çalınan mallara da el koydu.

HIZLI TEMİZLİK YAPILACAK

Teröristlerden temizlenen ilçeyi dolaşmak isteyenler ile evlerine dönenlerin oluşturduğu yoğunluk sırasında, birçok noktada terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcılar infilak etti. Ölen ve yaralananların olduğu patlamaların ardından TSK’nın uzman birliklerinin incelemesinde, ilçenin neredeyse her köşesinde ev, iş yeri ve yolların tuzaklanmış patlayıcı dolu olduğu belirlendi. Güvenlik riskinin yüksek olduğunun saptanmasıyla, arama tarama ve imha çalışmasının seri ve sağlıklı yürütülmesi kararlaştırdı. Alınan bu karar doğrultusunda Afrin'e bu sabah itibarıyla girişlere izin verilmedi. Kısa sürede ve seri şekilde ilçenin tuzaklanmış patlayıcılardan arındırılarak sivillerin dönüşüne imkân sağlanacağı bildirildi.

BİNLERCE AFRİNLİ, İLÇE GİRİŞİNDEN DÖNDÜ

Harekât süresince yapılan çağrılar üzerine, terör örgütünün baskısından kaçarak Azez ve çevresindeki güvenli noktalara giden binlerce Afrinli de sabah saatlerinden itibaren yeniden evlerine dönmek istedi. Kamyon, kamyonet ve traktörlere yüklü eşyalarıyla dönmek isteyen sivillere, ilçe girişinde zırhlı araçlarla barikat oluşturan TSK ve ÖSO güçleri izin vermedi. Sivillere kentin güvenli olmadığı belirtildi ve ekiplerin sağlıklı çalışma yaparak kimsenin zarar görmemesi için biraz sabretmeleri istendi. Afrinli siviller de güvenlik güçlerinin açıklamasının ardından kendilerini teröristlerden kurtardıkları için teşekkür ederek geçici olarak kaldıkları bölgelere döndü.

YAĞMACILARIN ÇALDIĞI MALZEMELER SAHİPLERİNE GERİ VERİLECEK

Afrin’in kurtarılışı sırasında yaşanan sevinç ortamını fırsat bilerek sivillere ait araç ve malzemeleri çalan çok sayıda şüpheli de TSK ve ÖSO güçlerince yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak Azez’deki cezaevine konulurken, çaldıkları malzemeler ise Kefer Cenne köyü yakınlarındaki bir depoda toplandı. Buradaki malzemeler tasnif edilerek yüklendikleri TIR ve kamyonlarla yeniden sahiplerine teslim edilmek üzere Afrin’e gönderildi. Bu arada, alanda bulunan çok sayıda araç ve motosiklet de bölgeye gelen sahiplerine teslim edildi.

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