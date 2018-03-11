HABER

Afrin’e sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 13:47 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na askeri sevkiyat sürüyor.Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen askeri araçların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesine sevkiyatları sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na askeri sevkiyat sürüyor.
Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen askeri araçların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesine sevkiyatları sürüyor. Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin kuşatılmasına yönelik olarak askeri sevkiyatlar sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından doğu illerinden gelen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekata ait yaklaşık 100 kirpi tipi araç, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısından Suriye’ye geçiş yapmışlardı. Bugün de sevkiyatlar sürerken, askeri araçların Afrin kent merkezini kuşatmada kullanılacakları bildirildi.

BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dere kenarında cesedi bulunmuştu, cinayeti ortağının ağabeyinin işlediği belirlendi

Dere kenarında cesedi bulunmuştu, cinayeti ortağının ağabeyinin işlediği belirlendi

Biga’daki gasp zanlıları yakalandı

Biga’daki gasp zanlıları yakalandı

Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.