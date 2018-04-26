HABER

Afrin’e yardım bahanesiyle 8 ilde 8 iş adamını dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde aradığı firmaları kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtarak Afrin’e yardım bahanesiyle 8 ilde 8 iş adamını 106 bin 500 lira dolandıran şahıs, Samsun polisi tarafından İstanbul’da yakalandı.

Afrin’e yardım bahanesiyle 8 ilde 8 iş adamını dolandırdı

Türkiye genelinde aradığı firmaları kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtarak Afrin’e yardım bahanesiyle 8 ilde 8 iş adamını 106 bin 500 lira dolandıran şahıs, Samsun polisi tarafından İstanbul’da yakalandı. İstanbul’dan Samsun’a getirilen şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde değişik illerde faaliyet gösteren şirket yöneticileri ile telefonla iletişim kurarak kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtan ve Afrin’de yürütülen operasyon bölgesine büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulan gıda ve ilaç yardımı kampanyası düzenlediklerini söyleyerek para yardımı talep edip verdiği IBAN numaralarına şirket yöneticilerinin para yatırmalarını sağlayıp, aynı yöntemle dokuz farklı ilde şirket yöneticilerini arayıp yetkililerin milli duygularını istismar ederek hayırsever kişileri dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde eden Cengiz A. (32), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu İstanbul Esenyurt’ta yakalanarak Samsun’a getirildi.
Cengiz A. ile birlikte 3 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 3 adet simkart, başkası adına düzenlenmiş polis emeklileri derneği üye kartı, 1 adet polis gazetesi tanıtım kartı ve 1 adet polis emekliler derneği araç tanıtım kartı ele geçirildi.
Cengiz A.’nın yapılan araştırma sonucu Samsun’da Mehmet İ.K.’yi 40 bin lira, Bursa’da Volkan Ö.’yü 20 bin lira, İzmir’de İzzet Ç.’yi 20 bin lira, Diyarbakır’da Zeynelabidin K.’yi 4 bin lira, Mersin’de Harun D.’yi 5 bin lira, Ankara’da Tahir E.T.’yi 2 bin 500 lira lira, Ordu’da Vural Y.’yi 5 bin lira, Balıkesir’de Hüseyin K.’yi 10 bin lira olmak üzere 8 ilde 8 iş adamını dolandırdığı tespit edildi. Söz konusu şahsın Ankara ve Kayseri’de 2 ayrı iş adamını da telefonla arayarak dolandırmaya teşebbüs ettiği öğrenildi.
Cengiz A.’nın 19 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosundaki sorgusu tamamlanan Cengiz A., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumuBaşbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu
Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiSon dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.