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Afrin’e yardım bahanesiyle iş adamlarını dolandıran zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde aradığı firmaları kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtarak dolandıran zanlı, Samsun polisinin çalışmaları sonucu İstanbul’da yakalandı.Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde değişik illerde faaliyet gösteren şirket yöneticileri ile telefonla iletişim kurarak kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtan ve Afrin’de yürütülen operasyon bölgesine büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulan gıda ve ilaç yardımı kampanyası düzenlediklerini söyleyerek para yardımı talep eden, verdiği IBAN numaralarına şirket yöneticilerinin para yatırmalarını sağlayan, aynı yöntemle dokuz farklı ilde şirket yöneticilerini arayıp yetkililerin milli duygularını istismar ederek hayırsever kişileri dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde eden, ilimizde de bir şirketin sahibini arayıp aynı yöntemle 40 bin TL dolandırılması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli C.A.’nın yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan operasyon kapsamında şüpheli şahıs olayda kullandığı değerlendirilen dokümanlarla birlikte bugün İstanbul’da yakalanarak ilimize intikal ettirilmiş olup, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli süreç devam etmektedir” denildi.

Türkiye genelinde aradığı firmaları kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtarak dolandıran zanlı, Samsun polisinin çalışmaları sonucu İstanbul’da yakalandı.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde değişik illerde faaliyet gösteren şirket yöneticileri ile telefonla iletişim kurarak kendisini o ilin büyükşehir belediyesi genel sekreteri olarak tanıtan ve Afrin’de yürütülen operasyon bölgesine büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulan gıda ve ilaç yardımı kampanyası düzenlediklerini söyleyerek para yardımı talep eden, verdiği IBAN numaralarına şirket yöneticilerinin para yatırmalarını sağlayan, aynı yöntemle dokuz farklı ilde şirket yöneticilerini arayıp yetkililerin milli duygularını istismar ederek hayırsever kişileri dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde eden, ilimizde de bir şirketin sahibini arayıp aynı yöntemle 40 bin TL dolandırılması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli C.A.’nın yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan operasyon kapsamında şüpheli şahıs olayda kullandığı değerlendirilen dokümanlarla birlikte bugün İstanbul’da yakalanarak ilimize intikal ettirilmiş olup, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli süreç devam etmektedir” denildi.

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