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Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (16)

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

REYHANLI'DA 1 SURİYELİ ÖLDÜ, 32 KİŞİ KİŞİ YARALANDI

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, roketli saldırada Suriyeli 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 32 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. Başkan Şanverdi, yaralıların Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındığı söyledi. Reyhanlı sakinleri olaya büyük tepki gösterdi.

TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 'Zeytin Dalı Harekâtı7 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır. arekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı esnasında tespit edilen terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 32 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

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