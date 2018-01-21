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Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (17)

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 39 dakika önce

REYHANLI'YA 3 ROKET DAHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha düştü. İlk roketin düştüğü Atatürk Caddesi'ne 300 metre uzaklıktaki şehir merkezine düşen roket, bir binanın duvarına isabet etti. Aynı zamanda Bayır Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine de roket isabet etti. Diğer roketin düştüğü bölge ise araştırılıyor. Roketlerin düştüğü bölgede güvenlik önlemi alınırken, ambulanslar sevk edildi. Reyhanlı'ya 1.5 saat arayla toplam 6 roket düşmüş oldu.

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