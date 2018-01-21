Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (18)

KİLİS'E DE ROKET DÜŞTÜ
Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 1 roket mermisi, akşam saatlerinde Kilis kent merkezindeki 1 eve isabet etti. Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin çatısına isabet eden roketin patlamasıyla evde ve çevrede hasar oluşurken, yaralanan olmadı.
Olay yerinde inceleme yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.
VALİ ATA, REYHANLI'DA İNCELEME YAPTI
Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı'da roket isabet eden bölgelerde inceleme yaptı. Roketli saldırıda yaralananları da hastanede ziyaret eden Vali Erdal Ata, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Reyhanlı'ya roketli saldırılarda, 4'ü ağır 37 kişinin yaralandığı bildirildi.
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