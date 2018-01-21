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Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (19)

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 20:57 | Son Güncelleme 10 saat önce

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, HATAY'DA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın, 2'nci Ordu Komutanı Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın denetlemeler sırasında, harekâtın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, TSK'nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekât esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, faaliyetlerin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini, harekâtın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu bir kez daha ifade ettiği bildirildi.

Orgeneral Akar'ın harekât kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı askerlerini kutladığı ve başarılar dilediği de belirtildi.

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