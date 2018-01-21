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Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi/ Ek fotoğraflar

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 53 dakika önce

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