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Afrin’in güneydoğusudaki son köy de ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri terör örgütlerinden arındırılması amaçlanarak çevresi kuşatılan Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyünde de kontrolü sağladı.

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri terör örgütlerinden arındırılması amaçlanarak çevresi kuşatılan Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyünde de kontrolü sağladı. Afrin kent merkezini kuşatan TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyüne yönelik öğle saatlerinde operasyon başlattı. Operasyon öncesi Halidiye bölgesinde toplanan Özgür Suriye Ordusu güçleri harita üzerinde harekat planlarını belirledikten sonra zeytin tarlasında öğle namazı kılıp hep birlikte dua etti. Daha sonra Der Mişmiş köyü yakınlarına gelen ÖSO güçleri burada gruplara ayrılarak iki ayrı noktadan harekete geçti. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sırasında köyün yüksek noktasına bulunan teröristlerin inşa ettiği gözetleme kulesinin bulunduğu noktada saptanan hareketlilik üzerine bölgeye sınırda konuşlu birlikler tarafından peş peşe Fırtına obüsleri ile top atışları yapıldı. Top atışlarının ardından bölgeden dumanlar yükselirken, ÖSO güçleri de dokçalar ile teröristlerin bulunduğu noktaları ateş altına aldı. ÖSO güçleri ulaştıkları ve büyük ölçüde boşaltılmış olan köyde kontrolü sağladı. Bu sırada yapılan kontrolde köyün birçok noktasına patlayıcı tuzaklandığı belirlendi. Tuzaklanmış patlayıcıların imhası için çalışma başlatılırken, ele geçirilen köyün Afrin’in güneydoğusundaki son nokta olduğu kaydedildi.

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