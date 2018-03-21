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Afrin’in güneyindeki El Ehlam Dağı kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteğindeki ÖSO, Afrin’in merkezini terörist PKK/PYD’den temizledikten sonra ilerlemeye devam ederken, Afrin’in güneybatısındaki El Ehlam Dağı’nın kontrolünü ele geçirdi.Zeytin Dağı Harekatı kapsamında ilerlemeye devam eden TSK ve desteğindeki ÖSO, PKK/PYD’li teröristlerin kontrolünde, stratejik öneme sahip olan çevredeki diğer köylere hakim mevkide bulunan El Ehlam Dağı’nı teröristlerden temizleyerek kontrolü sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteğindeki ÖSO, Afrin’in merkezini terörist PKK/PYD’den temizledikten sonra ilerlemeye devam ederken, Afrin’in güneybatısındaki El Ehlam Dağı’nın kontrolünü ele geçirdi.
Zeytin Dağı Harekatı kapsamında ilerlemeye devam eden TSK ve desteğindeki ÖSO, PKK/PYD’li teröristlerin kontrolünde, stratejik öneme sahip olan çevredeki diğer köylere hakim mevkide bulunan El Ehlam Dağı’nı teröristlerden temizleyerek kontrolü sağladı. ÖSO çetin çatışmalarda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi ve çok sayıda terörist yaranladı. Çatışmalarda terör örgütüne büyük darbe vurulduğu bildirildi.
El Ehlam Dağı’nın, bölgenin güney kısmında bulunan Afrin ile Halep’in yukarı kısmını birleştiren yol üzerinde bulunduğu ve PKK/PYD’li teröristlerin yapılanmasının bulunduğu kaydedildi.
TSK bugün Afrin’in güneydoğusunda yer alan ve Suriye rejim kuvvetlerinin kontrolünde bulunan Nubul kasabasının yakınında bulunan Brad köyündeki PKK/PYD mevzilerini bombalamaya devam ediyor. Köyün yakın zamanda düşmesinin beklendiği belirtildi.

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