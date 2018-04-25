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Afrin'in köyünde teröristlerin karargâhı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin ilçesinin Yukarı Meski köyünde yapılan kontrollerde, terör örgütü PYD-YPG'nin 'sözde' karargâh olarak kullandığı evde silah ve haritalar ele geçirildi.

Afrin'in köyünde teröristlerin karargâhı bulundu

GAZİANTEP, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin ilçesinin Yukarı Meski köyünde yapılan kontrollerde, terör örgütü PYD-YPG'nin 'sözde' karargâh olarak kullandığı evde silah ve haritalar ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak'ta, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte sınır güvenliğinin sağlanması için Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütlerine yönelik, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişinin ardından geçen 18 Mart'ta ilçe merkezi kontrol altına alınarak Afrin, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlendi. Teröristlerin baskısından kurtarılan Afrin'deki sivil halkın ihtiyaçları Kızılay, AFAD ve yardım kuruluşları tarafından karşılanırken, TSK birlikleri de kentte tuzaklanmış patlayıcıların tespit ve imhasına yönelik çalışmalara başladı.
Bugüne kadar teröristlerin geride bıraktığı yüzlerce tuzaklanmış patlayıcıyı imha eden TSK birlikleri, Afrin'in kırsalındaki Yukarı Meski köyündeki incelemelerinde terör örgütünün 'sözde' karargâh olarak kullandığı bir evi belirledi. Evin avlusundaki kontrollerde 3 uzun namlulu tüfek ile çok sayıda mermi ele geçiren askerler, bunun yanı sıra 10 fünye, kamera, telsiz, 'sözde' haritalar ile çeşitli örgütsel dokümana da el koydu.
TSK birliklerinin özgürleştirilen Afrin merkezi ile kırsalındaki denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

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