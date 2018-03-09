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Afrin’in Meryemeyn köyüne hava bombardımanı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:54 | Son Güncelleme

MERYEMEYN KÖYÜ ÖZGÜRLEŞTİ 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) teröristlerden arındırmak için operasyon başlattığı Afrin’in Meryemeyn köyü de teröristlerden temizlenip özgürleştirildi.

MERYEMEYN KÖYÜ ÖZGÜRLEŞTİ
'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) teröristlerden arındırmak için operasyon başlattığı Afrin’in Meryemeyn köyü de teröristlerden temizlenip özgürleştirildi.

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