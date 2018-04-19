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Afşin’de tefecilik operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 21:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği tarafından Afşin ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği tarafından Afşin ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan A.Ö. ve O.Ö. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. Zanlılar hakkında çıkartıldıkları Afşin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

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