Afyon sakızı ile yakalanan İranlı tutuklandı

Samsun’da Afyon sakızı ve sahte altınlarla yakalanan İranlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İran uyruklu 31 yaşındaki Pezhman Pour Charlang’a ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 adet pompalı tabir edilen ruhsatsız tüfek ve 4 adet fişek, kuru sıkı tabir edilen tabanca ve 40 adet mermi, 103 adet sahte olduğu değerlendirilen altın görünümlü Suriye lirası, misket büyüklüğünde 48 paket halinde uyuşturucu Afyon sakızı ve 4 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Pezhman Pour Charlang, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sahte altın suçundan savcıya ifade verip serbest bırakılan Pezhman Pour Charlang, "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.