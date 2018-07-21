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Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 00:56 | Son Güncelleme

Adana İncirlik Üssü’nde görevli uzman çavuş Cemalettin K. (25), izinli geldiği memleketi Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle çenesinin altına ateş ederek intihar etti.

Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti

Olay, saat 20.30 sıralarından Afyonkarahisar merkez Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Adana İncirlik Üssü’nde görevli uzman çavuş Cemalettin K. (25), yıllık iznini kullanmak için geçen hafta Afyonkarahisar’daki ailesinin yanına geldi.

POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Evli ve bir çocuk babası Cemalettin K., akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle babasına ait pompalı tüfekle çenesinin altına ateş ederek intihar etti. Cemalettin K.'yı kanlan içinde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Cemalettin K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözyaşı döken ve sinir krizleri geçiren Cemalettin K.’nın yakınları ve komşuları, sağlık ekipleri tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Fenalaşan bazı aile fertleri ise ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cumhuriyet Savcısı, polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Cemalettin K.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ben içerim mesela namaz da kılmam ama çok şükür imanımız sağlam. Kul hakkı yemem Allah'a şirk koşmam. Büyük günahlardan uzak dururum elimden geldiğince. Gerisinin hesabını veririm. Allah CC en büyük bağışlayıcıdır. İmanı olan insan kendi canına nasıl kıyar aklım almıyor açıkcası. Allahım affeder inşallah.
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