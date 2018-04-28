Afyonkarahisar Caz Festivali başladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - BU yıl 18'incisi düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali, Ömür Göksel konseriyle başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali, 'kadife sesli romantik prens' lakaplı Ömür Göksel ve orkestrasının konseriyle başladı. Ömür Göksel ve grubu tarafından NG Güral Otel'de verilen konserle başlayan festivalin ilk etkinliğinde müzik severler keyifli anlar yaşadı. Konsere, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Kültür ve Turizm İl Müdür vekili Mehmet Tanır, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.
Festival Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Avrupa'nın küçük kentlerindeki gibi sanat kültürünü Afyonkarahisar'a getirmeye çalıştıklarını belirtirken, festivalde devamlılık yakalamaya çalıştıklarını anlattı.
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