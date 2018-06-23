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Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 02:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ticari bir taksi sürücüsü sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken kaza anı ise araç sürücüsünün cep telefonundan canlı canlı görüntülendi.

Kaza Afyonkarahisar-Antalya kara yolu 35. Kilometresi Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. 03T0016 plakalı İlyas K. (38) idaresindeki ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

'ANTALYA YOLCULUĞU BAŞLASIN'

Araç sürücüsü İlyas K’nin araç bulunan Nazik Y. (37) ile birlikte Afyonkarahisar’dan Antalya’ya seyahat ettiği sırada sosyal medya hesabından canlı yayına bağlandı. “Antalya yolculuğu başlasın” başlıklı canlı yayın bağlantısı sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole uçan araçta bulunun Nazik Y. ağır yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralanan araç sürücüsü

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İlyas K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazaya ilişkin tahkikat başlattı.

İHA

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