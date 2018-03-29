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Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da dün biri kadın biri erkek iki kişinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. İddiaya göre; öldürülen sevgililer, evlerine davet ettikleri kadını uyku ilacı ile bayıltıp tecavüz etti, olayı da kameraya çekerek şantaj yaptı.

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesinde dün meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yapılan otopsinin ardından hayatını kaybeden Bahar Karabağ, Bolvadin ilçesi Karabağlar köyünde sabah erken saatlerde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Hüseyin Arslan ise Bolvadin Devlet Hastanesi Morgundan alınarak memleketi Gaziantep’in Nurdağ ilçesine gönderildi.

UYKU İLACI İÇİRİP ŞANTAJ YAPTIKLARI İDDİASI

Cinayetler sonrasında ise yeni iddialar ortaya çıktı. Cinayeti R.K.’nin mi yoksa oğlu Ü.A’nın mı işlediği yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkacak. İddiaya göre; Bahar Karabağ aynı mahallede yaşayan R.K.’yı evine davet etti. İkram ettiği içeceğine uyku hapı koyan Bahar Karabağ’ın sevgilisi Hüseyin Arslan, R.K. bayıldıktan sonra tecavüz ederek bunu cep telefonu ile görüntüledi. Daha sonra olayı hiç kimseye anlatamayan R.K. Hüseyin Arslan ve birlikte yaşadığı sevgilisi Bahar Karabağ’ın tehdit ve şantajlarına maruz kaldı. Daha sonra olayı duyan R.K.’nin ilk eşinden olan oğlu Ü.A., pompalı silahla Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ’ın birlikte yaşadığı eve giderek burada evin önünde ikisine de kurşun yağdırdı. Başlarından aldıkları kurşun darbeleriyle iki sevgilide olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası polisler tarafından kıskıvrak yakalanan R.K. cinayeti tek başına işlediğini ve oğlu Ü.A.’nın olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan anne ve oğlu tutuklanarak ceza vine gönderildi. (İHA)

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Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
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cinayet tecavüz şanta Afyonkarahisar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dünyayı iki pislikten kurtaran adam şimdi hapis mi yatacak
Böyle adaletin içine tüküreyim. Tecevüz etsinler şikayet etsen ne çıkacak 1 sene yatıp çıkacaklardı. Üstüne yargı da bir darbe vurdu. Oh ne ala memleket.
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