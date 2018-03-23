Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - FETÖ/PDY'ye yönelik Afyonkarahisar merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları belirlenen, daha önce ihraç edilmiş asker ve askeri okul öğrencisi 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.