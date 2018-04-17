Afyonkarahisar polisinden kamyon, tır ve motosikletlere uygulama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, kentteki yaşanan trafik sıkışıklığı ve kantardan kaçmaya çalışan kamyon ve tırlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Trafik ekiplerince, yasak olmasına rağmen şehir içine girerek trafiği tehlikeye düşüren kamyon ve tırlar kontrol edildi.

Ayrıca gün içerisinde yapılan ayrı bir uygulamada da vatandaşların sık sık şikâyetçi olduğu, trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz ve kasksız motorsiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin uygulamalarından memnun olduklarını belirtti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince kurallara uymayan sürücülere çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.