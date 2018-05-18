Afyonkarahisar'da 34 FETÖ şüphelisi adliyede

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne 9 Mayıs günü baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında örgütün sözde 'Afyonkarahisar il imamı ve yardımcıları'nın bulunduğu 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda; sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 euro ele geçirildi. Ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırladıkları belirlenen şüphelilerin, sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren, 49 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeleri ele geçirdiği kaydedildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları yapılan şüphelilerden 2'si, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 34'ü sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Güvenlik önlemi alınarak, hastaneye getirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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