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Afyonkarahisar'da alkollü sürücü takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

   Afyonkarahisar'da, kullandığı otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu hafif yaralanan Şahin D., 112 ekiplerinin tedavisini kabul etmedi.

Satılmış AKKAŞ - AFYONKARAHİSAR (DHA) Afyonkarahisar'da, kullandığı otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu hafif yaralanan Şahin D., 112 ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Şahin D.'nin 2.51 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu mevkiinde meydana geldi. Şahin D.'nin kullandığı 02 FT 330 plakalı otomobil, Kadayıfçıoğlu mevkiine geldiğinde virajı aramayarak kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Takla atan otomobil refüje çıkarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler, takla atan otomobilde sıkışan Şahin D.'yi çıkardı.

SÜRÜCÜ TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye götürmek istedi. Ancak Şahin D., yaralı olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Şahin D., tedavi olmayı da kabul etmedi. Olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Sürücünün 2.51 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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