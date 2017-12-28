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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 18:21 | Son Güncelleme 9 saat önce

AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da çıkan bıçaklı kavgada Okan İşlek yaşamını yitirdi, İsmet Fırın ise yaralandı.

Olucak Mahallesi 3360. Sokak'ta Okan İşlek ve İsmet Fırın arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, çeşitli yerlerinden yaralanan Okan İşlek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan İsmet Fırın ise çağırılan ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İsmet Fırın'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Okan İşlek'in cenazesi incelemeden sonra morga gönderildi.

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