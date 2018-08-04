Afyonkarahisar'da direğe çarpan minibüs takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, Medine Kardeş'in kullandığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18:30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Medine Kardeş'in kullandığı 03 BP 552 plakalı minibüs, Işıklar Beldesi Şeker fabrikası önüne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu rejündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, takla atan minibüs yan yatarak durdu.

Kazada sürücü Medine Kardeş ile minibüste bulunan Sudenaz Kardeş, Aynur Çokşan, Tuğba Çokşan ve Cemile Çokşan yaralanırken, araçta sıkışan Halime Dudu Çokşan ise yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, Halime Dudu Çokşan'ın cesedi sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Cemile Çokşan da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Halime Dudu Çokşan'ın cenazesi incelemelerden sonra aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayı haber alarak gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik bir süre kontrolü şekilde verildi. Olay yerine çok sayıda vatandaşın gelmesi nedeniyle güvenlik güçleri zor anlar yaşadı. Polis ve jandarma ekipleri sık sık vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.