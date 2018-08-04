HABER

Afyonkarahisar'da direğe çarpan minibüs takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 23:10 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, Medine Kardeş'in kullandığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, Medine Kardeş'in kullandığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18:30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Medine Kardeş'in kullandığı 03 BP 552 plakalı minibüs, Işıklar Beldesi Şeker fabrikası önüne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu rejündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, takla atan minibüs yan yatarak durdu. Kazada sürücü Medine Kardeş ile minibüste bulunan Sudenaz Kardeş, Aynur Çokşan, Tuğba Çokşan ve Cemile Çokşan yaralanırken, araçta sıkışan Halime Dudu Çokşan ise yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, Halime Dudu Çokşan'ın cesedi sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Cemile Çokşan da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Halime Dudu Çokşan'ın cenazesi incelemelerden sonra aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayı haber alarak gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik bir süre kontrolü şekilde verildi. Olay yerine çok sayıda vatandaşın gelmesi nedeniyle güvenlik güçleri zor anlar yaşadı. Polis ve jandarma ekipleri sık sık vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
Düğünde atılan havai fişekler yangın çıkardıDüğünde atılan havai fişekler yangın çıkardı
Sahilde bulunan cisim panik yarattıSahilde bulunan cisim panik yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

İzmir'de yeğen dehşeti!

İzmir'de yeğen dehşeti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.