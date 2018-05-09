Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2)

ELE GEÇİRİLENLER
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine düzenlenen ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 Euro ele geçirildiği belirtildi.
49 MİLYON KİŞİYE AİT KİMLİK VE ADRES BİLGİSİ
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yürütülen soruşturma neticesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Afyonkarahisar sözde il imamı ve yardımcılarının bulunduğu şahıslarla ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şahıs yakalanmıştır. Şahsın incelenen dijital materyalinde sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirilmiş olup, İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.
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