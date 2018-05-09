HABER

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

ELE GEÇİRİLENLER Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine düzenlenen ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 Euro ele geçirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2)

ELE GEÇİRİLENLER
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine düzenlenen ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 Euro ele geçirildiği belirtildi.
49 MİLYON KİŞİYE AİT KİMLİK VE ADRES BİLGİSİ
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yürütülen soruşturma neticesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Afyonkarahisar sözde il imamı ve yardımcılarının bulunduğu şahıslarla ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şahıs yakalanmıştır. Şahsın incelenen dijital materyalinde sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirilmiş olup, İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2)Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2)Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2)

MHP'nin seçim şarkıları belli oldu! MHP'nin seçim şarkıları belli oldu!
Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındıKerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.