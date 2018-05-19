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Afyonkarahisar'da FETÖ'den 21 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'gaybubet evlerine' düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'gaybubet evlerine' düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı gaybubet evlerine 9 Mayıs günü baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında örgütün Afyonkarahisar il imamı ve yardımcılarının bulunduğu 21 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda; sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 euro ele geçirildi. Ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırladıkları belirlenen şüphelilerin, sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren, 49 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeleri ele geçirdiği kaydedildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 3'ü dün işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 34'ü ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hücre evlerinde yapılan aramalarda sahte nüfus cüzdanı ile sahte sürücü belgesi ele geçirilen 13 şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma açıldığı belirtildi.

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