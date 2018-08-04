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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

AFYONKAHİSAR'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR(Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKAHİSAR'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunda meydana geldi. Dinar'dan Ankara yönüne seyreden Yıldıray Üçüncü'nün (48) kullandığı 06 YE 936 plakalı otomobil, Dinar ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak karşı şeride geçtikten sonra karşı yönden gelen Şükrü Sağlam idaresindeki 07 ASJ 50 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Şükrü Sağlam, Yıldıray Üçüncü, eşi Özlem (46), çocukları Efe (11) ve Yiğit Üçüncü (19) yaralandı. Kazada Sağlam'ın kullandığı otomobildeki Günhan Sürmeliöz (29) ve emekli polis memuru Mustafa Soysal (56) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliği alırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta ve Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi. Gülhan Sürmeli Öz ve Mustafa Soysal'ın cenazeleri incelemelerden sonra morga konuldu. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik akışı yeniden sağlandı.

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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıAfyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıAfyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıAfyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

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