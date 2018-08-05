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Afyonkarahisar'da kazada ölen 2 kadın yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, meydana gelen kazada yaşamını yitiren Halime Dudu Çokşen (36) ve Cemile Çokşen'in (45) cenazeleri toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da kazada ölen 2 kadın yan yana toprağa verildi

Muzaffer NAL/ÇAY(Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, meydana gelen kazada yaşamını yitiren Halime Dudu Çokşen (36) ve Cemile Çokşen'in (45) cenazeleri toprağa verildi.
Afyonkarahisar'dan Çay ilçesine seyreden Medine Kardeş'in kullandığı 03 BP 552 plakalı minibüs, dün saat 18.30 sıralarında Işıklar Beldesi Şeker Fabrikası önüne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, takla atan minibüs yan yatarak durdu.
Kazada sürücü Medine Kardeş ile minibüste bulunan Sudenaz Kardeş, Aynur Çokşen, Tuğba Çokşen ve Cemile Çokşen yaralandı, araçta sıkışan Halime Dudu Çokşen ise yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, Halime Dudu Çokşen'ın cesedi sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Cemile Çokşen de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Halime Dudu Çokşen'in cenazesi de incelemelerden sonra aynı hastanenin morguna konuldu.
CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada yaşamını yitiren Cemile Çokşen ve Halime Dudu Çokşen'in cenazeleri, bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından morgdan alınarak Çay ilçesine getirildi. Akraba olan ve 2'şer çocuk annesi Cemile ve Halime Dudu Çokşen için Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cemile Çokşen ve Halime Dudu Çokşen'in cenazeleri daha sonra Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan Medine Kardeş, Sudenaz Kardeş, Aynur Çokşen ve Tuğba Çokşen'in tedavileri ise hastanede sürüyor.

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Afyonkarahisar'da kazada ölen 2 kadın yan yana toprağa verildiAfyonkarahisar'da kazada ölen 2 kadın yan yana toprağa verildiAfyonkarahisar'da kazada ölen 2 kadın yan yana toprağa verildi

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