HABER

Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 75’inci kilometresinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 75’inci kilometresinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden Bayram Gül idaresindeki 15 AJ 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında araç sürücüsü Bayram Gül ve araçta bulunan Mehmet Gül olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişimKerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İplik fabrikasında çıkan yangını itfaiye söndürdü

İplik fabrikasında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Aliağa'daki fabrikada 2 işçinin ölümüyle ilgili 3 kişiye tutuklama

Aliağa'daki fabrikada 2 işçinin ölümüyle ilgili 3 kişiye tutuklama

Türk askeri Afrin’i izliyor

Türk askeri Afrin’i izliyor

Eşini öldüren koca, tutuklanıp izinli çıktığı cezaevine konuldu

Eşini öldüren koca, tutuklanıp izinli çıktığı cezaevine konuldu

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.