Afyonkarahisar'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun 60'ıncı kilometresindeki Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Yıldırım'ın (41) kullandığı 42 AF 091 plakalı otomobil, Ahmet Ekmen yönetimindeki 26 EB 457 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Mustafa Yıldırım ile aynı araçtaki Şaziye (35), Esma (11), Sema (10), İsmail (6) ve İsa Özcan Yıldırım (1) ile diğer araçtaki Hasan Ekmen (8) yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla götürüldükleri Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı
Almanya'daki firari FETÖ'cü subaylara Fetullah Gülen'den talimat! Harekete geçtiler
CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor
Fransa'da cezaevinden inanılmaz firar! İki mahkum bakın ne yaptı...
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum