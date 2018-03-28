Afyonkarahisar'da şantaj iddiası cinayetle bitti: 2 ölü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde R.K. adlı kadın ve oğlu, 'Elimizde uygunsuz görüntülerin var' diyerek kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla tartıştığı Hüseyin Arslan (45) ile beraber yaşadığı Bahar Karabağ'ı (46) pompalı tüfekle öldürmekten gözaltına alındı.
Bolvadin merkez Ethem Kelekçi Mahallesi Depremevleri konutlarında oturan R.K. adlı kadın, bu sabah oğlu Ü.A. ile birlikte, 'Elimizde uygunsuz görüntülerin var' diyerek kendisini tehdit edip, şantaj yaptığı öne sürülen Hüseyin Arslan ve beraber yaşadığı Bahar Karabağ'ın evine geldi. Taraflar arasında kısa sürede çıkan tartışmanın ardından evden kaçmaya çalışan Arslan ile Karabağ, pompalı tüfekle vuruldu.
Silah seslerini duyan çevredekilerin haber verdiği polis, olay yerinde Hüseyin Arslan ile Bahar Karabağ'ın cansız bedenlerini buldu. Arslan ve Karabağ'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
R.K. ile oğlu Ü.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Sorguları süren şüphelilerden hangisini cinayeti işlediği araştırılıyor.
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