Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolu mevkiinde Adile K. yönetimindeki 20 BU 144 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kaza da sürücü ile birlikte annesi olduğu öğrenilen Semiha K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Sultandağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.