Afyonkarahisar'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Satılmış AKKAŞ/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı, küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Bolvadin ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saat 17.30 sıralarında başlayan yağış, yaklaşık bir saat etkili oldu. Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, birçok iş yeri ve evi de su bastı. Ondan fazla küçükbaş hayvan ise telef oldu. Sokak ve caddelerdeki su birikintisi nedeniyle pek çok araç yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını su birikintilerinden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Bolvadin Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri ev ve iş yerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Yollarda biriken suyun çekilmesinin ardından geride kalan balçık, ağaç dalları ve çakıl karayollarına ait iş makineleriyle temizledi.
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