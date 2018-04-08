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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

İSİMLER BELİRLENDİ Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında, Levent Şahin'in (44) kullandığı yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen kadın yolcunun Semra Polat (25) olduğu belirlendi.

İSİMLER BELİRLENDİ
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında, Levent Şahin'in (44) kullandığı yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen kadın yolcunun Semra Polat (25) olduğu belirlendi. Aynı kazada otobüs şoförüyle birlikte Feridun Aydın, Gül Sarı, Nihat Kaba, Merve Gül Beyan, Keman Osman Çelik, Funda Tellice, Meral Güzel, Fatma Kısta, Gülsüm Dilara Pişkin, Rabia Uslu, Şükran Eryılmaz, Mehmet Biçer, Alara Türkeli, Serla Balkarlı, Berin Korkmaz, İrfan Gündüz, Büşra Nur Yıldız ile Rus turistler Olep Marcenko ve Alla Marcenko yaralandı.
Yaralıların Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alındığı belirtilirken, durumu ağır olan Büşra Nur Yıldız'ın (21) Konya'daki hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

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