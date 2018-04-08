Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Ahmet DAĞLI/SİNANPAŞA (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35’inci kilometresi Sinanpaşa ilçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Yalova'ya giden 07 MHG 22 plakalı yolcu otobüsünün kimliği açıklanmayan şoförü, direksiyon kontrolünü kaybetti. Devrilip, yan yatarak yaklaşık 20 metre sürüklenen otobüs, bölünmüş yolda ortadaki boşluğa düşmeye ramak kala durdu. Şoför ve 2 muavin ile 29 yolcunun bulunduğu otobüste, 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren yolcunun cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
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