Afyonkarahisar’da yoldan çıkan tır şarampole devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da şarampole devrilen tırın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Dinar ilçesi sınırında seyir halinde olan 20 BJ 965 plakalı tır, sürücünün bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, bitkisel yağ yüklü tırın sürücüsü ve yanında bulunan A.D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.