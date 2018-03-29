Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şantaj iddiası

Afyonkarahisar’da dün biri kadın biri erkek iki kişinin öldürüldüğü olayın ardında şantaj yapıldığı iddiası ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesinde dün meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yapılan otopsinin ardından hayatını kaybeden Bahar Karabağ Bolvadin ilçesi Karabağlar köyünde sabah erken saatlerde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Hüseyin Arslan ise Bolvadin Devlet Hastanesi Morgundan alınarak memleketi Gaziantep’in Nurdağ ilçesine gönderildi.

Uyku ilacı içirip şantaj yaptıkları iddiası

Cinayetler sonrasında ise yeni iddialar ortaya çıktı. Cinayeti R.K.’nin mi yoksa oğlu Ü.A’nın mı işlediği yapılan tahkikatlar sonucu ortaya çıkacağı bildirildi. İddiaya göre; Bahar Karabağ aynı mahallede yaşayan R.K.’yı evine davet etti. İkram ettiği içeceğine uyku hapı koyan Bahar Karabağ’ın sevgilisi Hüseyin Arslan, R.K. bayıldıktan sonra tecavüz ederek bunu cep telefonu ile görüntüledi. Daha sonra olayı hiç kimseye anlatamayan R.K. Hüseyin Arslan ve birlikte yaşadığı sevgilisi Bahar Karabağ’ın tehdit ve şantajlarına maruz kaldı. Daha sonra olayı duyan R.K.’nin ilk eşinden olan oğlu Ü.A., pompalı silahla Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ’ın birlikte yaşadığı eve giderek burada evin önünde ikisine de kurşun yağdırdı. Başlarından aldıkları kurşun darbeleriyle iki sevgilide olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası emniyet ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalanan R.K. cinayeti tek başına işlediğini ve oğlu Ü.A.’nın olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan anne ve oğlu tutuklanarak ceza evine gönderildi.