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Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 07:37 | Son Güncelleme

Kayseri'de yaşayan 69 yaşındaki Hulusi Topuz ve ağa kızı Suna Topuz’un aşkı önce tez konusu ardından belgesel oldu.

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçük Karamanlı köyünde fakir bir ailenin oğlu olan Hulusi Topuz, köy ağasının kızı Suna'ya âşık oldu. Suna da ona âşıktı. Ancak ağa, görüşmelerini yasakladı.

Sevdiği kızla evleri karşılıklı olan Hulusi Topuz, evden eve tünel kazmaya başladı. Annesi durumu fark etti ve oğlunun delirdiğini düşündü. Topuz intihara bile kalkıştı. Askerde ise kederinden verem oldu.

ÖNCE EVLENDİ, SONRA SUNA İÇİN BOŞANDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Hulusi Topuz köye döndüğünde Suna'nın Adana'ya gönderildiğini öğrendi. Topuz köyü terk edip, gittiği yerde başka biriyle evlendi. Ancak Suna'yı unutamadı ve eşinden boşandı. Suna ise hiç kimseyle evlenmedi.

BABALARI İZİN VERDİ

Aradan yıllar geçti. Köye geri dönen Hulusi, Suna'nın babasının evlenmelerine izin vermesi üzerine sevdiği kıza kavuştu.

AŞKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TEZ KONUSU

Çiftin 4 çocukları oldu. Topuz çiftinin hikâyesi, Ankara Üniversitesi'nde tez konusu oldu. TRT, Topuz çiftinin hikâyesini belgesel yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri hulusi topuz Pınarbaşı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAH mutluluklarını daim eylesin bizlerede sevdiklerimizi hayırlı eylesin.RAHMAN VE RAHİM olan ALLAH yüce arşın tek sahibidir.SUBHAN'ALLAH
ALLAH mutluluklarını daim etsin bizlerede sevdiklerimizi helal ve hayırlı eylesin bütün zorlukları yenip hayra ulaşmamızı nasip eylesin ya EL-VEDUD.
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