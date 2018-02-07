Ağabey katili yakalandı

Alaattin ONUR/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde bir hafta önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Murat Ayhan (42) yakalandı.
30 Ocak günü, Karapürçek'te meydana gelen olayda, Murat Ayhan, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ağabeyi Bahattin Ayhan'ı (45) tabancayla vurarak öldürdü. Murat Ayhan olayın ardından kayıplara karıştı. Polis, Murat Ayhan'ın saklandığı evi tespit ederek baskın düzenledi. Murat Ayhan gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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