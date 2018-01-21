Ağabey tartışmasında 1 ölü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 05.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, 7030 Sokak'ta bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak çalışan Mert Demircioğlu ve Halil Evin, birlikte kafeteryaya gitti. Burada Muhammet A. ile karşılaştığı öne sürülen iki kişiden Evin, Muhammet A.'ya, kendisine 'Ağabey' demediği gerekçesiyle tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Muhammet A. tabancasını ateşledi. Ateşlemeden sonra Demircioğlu ile Evin kurşunların hedefi oldu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Demircioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Evin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olay ardından otomobille kaçan cinayet şüphelisi Muhammet A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Mert Demircioğlu'nun cenazesi bugün Şemikler Merkez Camii'nde ikindi vaktinden sonra kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.
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