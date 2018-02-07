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Ağabeyini arazi meselesi yüzünden öldüren şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 18:56 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada, ağabeyini tabanca ile vurarak öldüren kardeş, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, ağabeyinin mezarının yakınlarında yakalandı.Olay, 30 Ocak Salı günü Karapürçek ilçesinde meydana gelmişti.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada, ağabeyini tabanca ile vurarak öldüren kardeş, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, ağabeyinin mezarının yakınlarında yakalandı.
Olay, 30 Ocak Salı günü Karapürçek ilçesinde meydana gelmişti. Çıkan kavgada kardeş M.A., ağabeyi Bahattin A.’yı tabanca ile vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan ağabey burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeş M.A. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karışmıştı. Kaçan kardeşin yakalanması için jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalar 7 gün sonra sonuç verdi. Ekipler, dün akşam saatlerinde M.A.’nın, öldürdüğü ağabeyi Bahattin A.’nın defnedildiği mezarlık yakınında olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine operasyon başlatan ekiplerce M.A. mezarlık yakınında yakalandı ve kendisinden alınan bilgi doğrultusunda olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. M.A. yapılan adli işlem sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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