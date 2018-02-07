Ağabeyini arazi meselesi yüzünden öldüren şahıs yakalandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada, ağabeyini tabanca ile vurarak öldüren kardeş, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, ağabeyinin mezarının yakınlarında yakalandı.
Olay, 30 Ocak Salı günü Karapürçek ilçesinde meydana gelmişti. Çıkan kavgada kardeş M.A., ağabeyi Bahattin A.’yı tabanca ile vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan ağabey burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeş M.A. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karışmıştı. Kaçan kardeşin yakalanması için jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalar 7 gün sonra sonuç verdi. Ekipler, dün akşam saatlerinde M.A.’nın, öldürdüğü ağabeyi Bahattin A.’nın defnedildiği mezarlık yakınında olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine operasyon başlatan ekiplerce M.A. mezarlık yakınında yakalandı ve kendisinden alınan bilgi doğrultusunda olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. M.A. yapılan adli işlem sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Teröristlerden Mehmetçik'e havanlı saldırı: 2'si ağır 10 asker yaralı
Kritik bölge teröristlerden temizlendi
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum